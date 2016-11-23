Названа причина экстренной посадки самолета в Новосибирске

Сегодня утром авиалайнер экстренно приземлился в аэропорту Новосибирска. Boeing 777 летел в Гонконг из Лондона. Однако в какой-то момент он запросил разрешение на посадку.

Как сообщается, рейсом летело более двухсот пассажиров. Всех их разместили в аэропорту. На данный момент выясняются все детали происшествия. Уже известно, что во время полета сработал сигнал о возникновении пожара на борту авиалайнера. Правда, позднее сообщили, что тревога была ложной.

Это не первый случай за последнее время, когда самолеты вынуждены прерывать полет по каким-либо причинам. Причем часто экстренные посадки совершаются не только из-за технических неисправностей, но также в связи с ухудшением самочувствия пассажиров.