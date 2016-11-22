В Москве кот, заболевший бешенством, покусал семь человек

Из Москвы продолжают поступать тревожные сведения о случаях бешенства среди животных. Так, стало известно, что на северо-востоке столицы от заболевшего кота пострадало семь человек.

Сообщается, что хозяева питомца провели с ним все лето на даче. Они вернулись лишь в середине осени. После этого кот стал вести себя крайне странно. Ветеринары, к которым обратились с четвероногим, поставили диагноз – бешенство, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Кота попытались спасти, отправив его на карантин. Однако это не вышло. Разъяренное животное успело искусать и исцарапать семь человек. Жертвой кота, в том числе, стал ребенок.

«АН-онлайн» недавно сообщали, что мэр Москвы принял решение ввести карантин в одном из районов столицы. Данная мера была вынужденной из-за участившихся случаев заболевания бешенством.