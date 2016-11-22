"Целитель" Владимира Винокура и Оксаны Федоровой искалечил москвичку

Правоохранители начали проверку по факту нанесения увечий москвичке, обратившейся на прием к народному целителю Игорю Сакулину. После сеанса у врачевателя женщина оказалась на больничной койке уже в государственном медучреждении.

Пострадавшую госпитализировали с диагнозом "травматическое повреждение основания черепа в области черепной ямки".

77-летний знахарь утверждает, что помог забеременеть известной телеведущей Оксане Федоровой и лечил юмориста Владимира Винокура. При этом лицензии на лечебную деятельность и медицинского образования у Сакулина нет, прием он ведет на дому.

Читайте также:

Засекреченные экстрасенсы

Суд Москвы арестовал участника "Битвы экстрасенсов"