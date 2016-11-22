Ревнивая жительница Петербурга пыталась забить до смерти спящего мужа

Жительница Санкт-Петербурга приревновала своего супруга и едва не забила спящего мужчину насмерть бейсбольной битой.

Суд приговорил женщину, совершившую преступление, к 3,5 годам колонии общего режима. Как сообщает портал Life, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Петербурга, инцидент произошел в июле текущего года, когда женщина, устав терпеть измены мужа, решила жестоко расправиться с ним.

В ходе судебного заседания ревнивица полностью признала вину в содеянном и самостоятельно предложила возместить ущерб, который нанесла.