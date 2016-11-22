Несовершеннолетняя жительница Смоленска родила ребенка и спрятала его в шкафу

Несовершеннолетняя жительница Смоленска родила ребенка и, испугавшись, что кто-то об этом узнает, спрятала его за шкаф.

Молодая мать скрывала свою беременность от родителей, опасаясь их гнева. На днях у несовершеннолетней начались схватки на седьмом месяце, она отправилась в туалет, где и родила мертвого ребенка, завернула его в свою футболку и засунула за шкаф, передает Смоленск 2.0.