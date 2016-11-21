Предсмертные записки не пролили свет на самоубийство замглавы УФНС столицы

Сегодня в СМИ появилась информация о самоубийстве заместителя руководителя управления Федеральной налоговой службы Москвы Владимире Носенкове. 57-летний чиновник застрелился из ружья.

При осмотре места трагедии - приусадебного участка в микрорайоне Болшево города Королева - были обнаружены и изъяты три предсмертные записки погибшего и ружье. Правда, последние записи погибшего нисколько не помогли следствию. В них нет ни слова о причинах, толкнувших его на самоубийство. В одной из них Носенков просит прощение у родственников, во второй он составил список должников, а третья записка была вся перечеркнута. Все три бумажки находились в мусорной корзине.

За неделю до смерти чиновник ушел на больничный. В последний роковой день его видел помощник по хозяйству, но ничего необычного в поведении не заметил.

На должность замруководителя столичного УФНС Носенков, имевший классный чин советника государственной гражданской службы РФ 1-го класса, был назначен в июле 2010 года.





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