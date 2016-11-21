В Краснодарском крае мать оставила двух младенцев на лестнице в подвал

Около двух месяцев назад в городе Курганинске Краснодарского края жители одной из местных многоэтажек обнаружили у подъезда двух младенцев. Малыши были оставлены на лестнице, ведущей в подвал.

Дети немедленно были доставлены в больницу, где им оказали необходимую помощь, а поисками нерадивой матери занялись сотрудники следственных органов. Женщину удалось разыскать достаточно быстро.

Как оказалось, мамой подкинутых в подъезд детишек оказалась 26-летняя жительница республики Адыгея. Выяснилось, что у нее уже есть двое детей, в отношении которых женщина лишена родительских прав.

Мать объяснила свой поступок тем, что не имеет ни постоянного жилья, ни возможности содержать детей. В настоящий момент здоровью малышей ничего не угрожает, а их мать в ближайшее время предстанет перед судом.

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