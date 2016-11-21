Подозреваемый в растрате бывший замминистра подмосковного ЖКХ умер в СИЗО

Бывший крупный чиновник подмосковного ЖКХ Владимир Гусев подозревался в растрате и хищении. 52-летний экс-замминистра до суда не дожил и скончался в СИЗО во время прогулки. Задержали Гусева в январе 2016-го.

Экс-заместитель министра правительства Московской области подозревался следствием в хищении 5 миллионов рублей, пишет «МК». Гусева взяли в аэропорту при попытке вылететь в Израиль. Суд счел необходимым оставить чиновника под стражей.

Врачи СИЗО №4 («Медведь») нашли у Гусева целый букет болезней, - от сахарного диабета до непроходимости артерий. Гусева хотели освободить из СИЗО, но медики сочли его здоровье достаточным для пребывания за решеткой.

Бывший чиновник умер 9 ноября, когда для прогулки вынужден был подняться на 7 этаж. Он схватился за стену и упал, а приехавшие врачи «скорой» только констатировали смерть от сердечного приступа.