О том, что в Подмосковье произошла трагедия, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По данным СМИ, в частном доме в Королеве покончил с собой Владимир Носенков, замначальника УФНС РФ по Москве.

Также уточняется, что пока не поступило официального подтверждения случившегося. Неизвестны и причины трагедии. По некоторым данным, Владимир Носенков не появлялся на работе несколько дней. Сообщается, что он был на больничном. Также известно, что самоубийство произошло в минувшие выходные.

Владимиру Носенкову было 57 лет. Свою последнюю должность он занял летом 2010 года.