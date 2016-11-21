Тревожная весть пришла от одного из очевидцев, который сообщил, что из машина велась стрельба. Он даже смог дать описание автомобиля, который сейчас разыскивается.

Сразу в трех округах столицы объявлен план «Перехват». Разыскивается автомобиль белого цвета Mazda 3. Сотрудники полиции ищут возможного нарушителя в таких округах, как ЗАО, ЮЗАО и СЗАО, сообщает ria.ru.

Напомним, что за последний месяц это уже не первый случай применения оружия в столице. Совсем недавно Москву всколыхнуло сообщение о расстреле предпринимателя. Мужчину убили у одного из бизнес-центров столицы, о чем также сообщили очевидцы.