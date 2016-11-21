В Иркутской области подростка убил одноклассник ударом ножа в горло

Следователи выяснили некоторые обстоятельства происшествия, которое потрясло не только Иркутскую область, но и всю страну. В результате ссоры между двумя подростками один из них достал нож и ударил другого в горло. Парень скончался.

Как выяснилось, повздорившие были одноклассниками. После происшествия 15-летний подросток спрятал тело убитого. В итоге парень, которого уже не было в живых, был объявлен в розыск.

В ходе следствия задержанный подросток не стал отпираться. Он во всем сознался и показал, где лежит труп, сообщает ria.ru.

На данный момент возбуждено уголовное дело по факту убийства. Следователи выясняют не только все детали трагедии, но и то, на сколько исполнялись обязательства по воспитанию подростка. Хотя, по некоторым данным, семьи задержанного и убитого не состояли на учете.