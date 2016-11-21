В Подмосковье пенсионерку довел до самоубийства запах пиццы

Жительнице Подмосковья очень не нравился запах, который источает пиццерия, работающая в доме, где она жила. Пенсионерке казалось, что навязчивый аромат распространяется по всему дому. И она решила бороться с заведением.

Пожилая женщина куда только не обращалась. Она жаловалась на пиццерию в администрацию Сергиево-Посадского района. Ходила также в прокуратуру и полицию. Женщина просила одного – закрыть заведение, сообщает life.ru.

В результате пенсионерке надоело обивать пороги и она покончила с собой. В предсмертной записке женщина написала, что винит в своей смерти бездушных чиновников, которые не прислушались к ее просьбам.