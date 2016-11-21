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Под Новосибирском ревнивец облил бензином и поджёг супругу, 3-летнюю дочь и тёщу

21 ноября 2016, 10:19 [ «АН-онлайн» ]

Под Новосибирском ревнивец облил бензином и поджёг супругу, 3-летнюю дочь и тёщу
Фото: pixabay.com

Ужасная трагедия произошла в Новосибирской области. Мужчина в возрасте сорока лет поссорился со своей 31-летней супругой. По предварительным данным, он приревновал жену и испугался, что она его бросит.

В итоге мужчина ворвался в дом с канистрой бензина. Родные взмолились о пощаде, но это не остановило разъяренного главу семейства. Он облил бензином помещение, себя, супругу, 64-летнюю тещу, а также свою 3-летнюю дочку. И поджег, сообщает life.ru.

Пожар заметили соседи, которые вызвали МЧС. К сожалению, молодую женщину не удалось спасти. Она умерла. Теща ревнивца находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. Там же лежит малышка, у которой обожжена половина тела. О состоянии самого мужчины пока нет сведений.

 

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