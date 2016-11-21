Инцидент произошел в поселке Карымское в Забайкалье. Сотрудники Росгвардии получили сообщение, что одного из местных жителей могут убить. Вневедомственная охрана выехала на вызов.

Прибыв на место, сотрудники Росгвардии увидели мужчину с охотничьим оружием. Правонарушитель не только не отреагировал на призыв бросить ружье, но и стал палить из него. В результате один из стражей порядка в возрасте 27 лет погиб, второй, 34-летний сотрудник получил ранение в руку, сообщает ria.ru.

Преступник бросил ружье и убежал с места происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Стрелявшему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.