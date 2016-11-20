В Набережных Челнах девочка утонула в бассейне

Минувшим вечером в бассейне "Афина", расположенном в 54-м комплексе Набережных Челнов утонула 11-летняя девочка.

Школьница пришла плавать вместе с подругой и в какой-то момент внезапно скрылась под водой. Испугавшаяся приятельница пыталась самостоятельно найти сверстницу, однако не смогла и обратилась за помощью к сотрудникам бассейна. Они моментально обнаружили утопленницу, передает татпресса.ру.

Врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть девочки. В настоящий момент следователи устанавливают причины случившегося, изымают видеозаписи и техническую документацию.