Молодая мать умерла в тестомесильной машине

На хлебокомбинате в Вязниках произошла чудовищная трагедия - молодая женщина попала в тестомесильную машину.

Специалистка проводила плановые работы по очистке устройства 17 ноября текущего года, сообщает сегодня портал Ярополч.ру. Молодая женщина получила при обслуживании тестомесильной машины смертельную травму. Согласно последней информации, у погибшей были два маленьких ребенка.

В настоящий момент не установлено, как именно сотрудница хлебокомбината могла попасть в работающее корыто Рабиновича. Данный факт впоследствии выяснят следователи.