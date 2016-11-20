На Ленинском проспекте в Москве произошло ДТП, погиб человек

На Ленинском проспекте в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие.

Согласно последней информации, в результате аварии у дома номер 8 по Ленинскому проспекту погиб один человек, а пострадали еще не менее трех. Как уточнили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, на дороге сегодня вечером столкнулись сразу четыре автомобиля.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники столичной полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, устанавливается, кто был виноват в аварии.