В Подмосковье фура протаранила легковушку, есть жертвы

На малом бетонном кольце в Подмосковье фура с прицепом протаранила автомобиль марки Chevrolet.

Согласно последней информации, в аварии погибли две женщины, а два ребенка получили травмы различной степени тяжести. Как сообщает ТАСС, ДТП произошло, когда иномарка выехала на кольцевую дорогу А-107 неподалеку от деревни Муромцево Воскресенского района.

В настоящий момент на месте случившегося работают сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас полиция устанавливает причину аварии.