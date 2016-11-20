В Санкт-Петербурге на скалодроме с большой высоты сорвался ребенок

В Санкт-Петербурге на скалодроме "Высотный город" с большой высоты случайно сорвался ребенок.

Мальчик забрался практически на самый верх и упал буквально через несколько секунд. Как сообщает портал Life, после падения на скалодроме в ТЦ "Питерлэнд" врачи перебинтовали ребенку обе ноги. Впоследствии на место происшествия приехала "скорая помощь", бригада забрала пострадавшего в ближайшую больницу.

Информацию о случившемся уже подтвердили на скалодроме, отметив, что мальчик получил легкие травмы, его жизнь вне опасности.