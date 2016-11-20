Москвичей предупреждают о резком ухудшении погоды

Жителей Москвы предупреждают о скором ухудшении погоды в городе - усилении ветра и гололедице на дорогах.

Об этом сообщили в воскресенье, 20 ноября, в главном управлении МЧС России по Москве. Предполагается, что погода ухудшится уже в ближайшие 1-3 часа и сохранится до 21 ноября, передает ТАСС. Вероятно из-за непогоды будут повреждены линии электропередачи, рекламные конструкции, повалены деревья.

Спасатели призывают москвичей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, а также держать необходимую дистанцию. По возможности не следует парковать автомобили под рекламными щитами.