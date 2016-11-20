В Домодедово с минуты на минуту экстренно сядет самолет

В московском аэропорту Домодедово с минуты на минуту экстренно сядет самолет А380.

Посадка будет совершена внепланово в связи с ухудшившимся состоянием здоровья одного из пассажиров на борту. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на представителя аэропорта Домодедово и данные диспетчеров, самолет следует рейсом Дубай - Сан-Франциско.

В столичной авиагавани уже готова врачебная бригада, которая незамедлительно окажет первую помощь заболевшему человеку. Информации о состоянии пассажира пока нет.