Рейс из Москву в Дубай из аэропорта «Домодедово» 20 ноября вылетел с опозданием: на борту лайнера обезвреживали террориста. Террористом себя объявил пьяный пассажир, которого сопровождала такая же подруга.

Конечные цели террориста не называются, поскольку он их изначально весьма расплывчато формулировал, передает ТАСС.

Известно, что на дубайский рейс прошла супружеская пара в изрядном подпитии. Мужчина почти сразу по прибытии на борт заявил, что может взорвать самолет, а затем стал ругаться матом и задирать пассажиров. Подвыпившего террориста задержали сотрудники транспортной полиции, когда он пытался ворваться в кабину пилотов.

Сообщается, что задержанного доставили в участок для разбирательства, а борт на Дубай улетел без него. Обстоятельств расследования конфликта власти аэропорта журналистам пока не прокомментировали.