Крушение пассажирского поезда в индийском штате Уттар-Прадеш унесло жизни, как минимум, ста человек, и количество жертв растет по мере того как спасатели исследуют покореженные вагоны. Ранено более 200 человек.

Ранее «АН-онлайн» сообщали об аварии пассажирского экспресса в Индии. На тот момент в числе погибших значилось более шести десятков человек. Сейчас их уже более ста, передают «Вести.ru».

С рельсов сошли 14 пассажирских вагонов, в которых ехали 500 человек, - большинство из них спали в момент крушения. Сообщается, что в крушении ранено не менее двух сотен пассажиров. Завалы пассажирского состава разбирают 259 спасателей. Граждан Индии призывают сдавать кровь, - она нужна для спасения раненых.

Основная версия причин трагедии – перелом рельса. Власти страны объявили, что пострадавшие получат компенсации.