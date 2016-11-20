Японская принцесса с наследником престола попали в аварию

В автомобильную аварию попали сегодня принцесса Кико со своим сыном Хисахито, внуком императора Японии Акихито. ДТП произошло у города Сагамихара. Известно, что их машина случайно ударила стоящую впереди.

Принц Хисахито – сын Акисино, младшего сына японского императора, родился в 2006 году. Он третий в очереди наследования трона, который передаётся только по мужской линии. А следовательно, единственный в своём ряду наследников. Императору Акихито 82 года, он правит с 1989 года.

Сообщается, что Кико и Хисахито не пострадали в аварии. Полиция расследует причины и устанавливает виновника инцидента. Известно, что машина принцессы оказалась в автомобильной пробке в условиях сложного движения.

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