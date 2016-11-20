В московском аэропорту скончалась молодая женщина

Инцидент с гибелью пассажирки произошел 19 ноября. С борта рейса «Сочи-Москва» поступила информация, что у одной из пассажирок открылось кровотечение. Приехавший на взлетную полосу реанимобиль не спас даму.

Командир воздушного лайнера перед приземлением в аэропорт «Шереметьево» сообщил диспетчеру, что у одной из клиенток на борту открылось кровотечение. К трапу самолета был оперативно подан автомобиль со службой реанимации, но интенсивная терапия результата не дала: спасти жизнь молодой женщине не удалось.

Подробности трагедии пока не известны, ведется расследование всех обстоятельств инцидента. Имя погибшей не называется.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о смерти пассажира на борту самолета от сердечного приступа.