В Мурманске школьница упала с крыши девятиэтажки

Сегодня стало известно о трагедии, случившейся утром в Мурманске. У одной из местных высоток было найдено тело девочки. Предполагается, что она могла сорваться с крыши многоэтажки.

В настоящий момент следователи СКР возбудили уголовное дело по факту случившегося. Проводятся необходимые следственные мероприятия, выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии, устанавливаются причины гибели девочки. Пока неизвестно, что привело 13-летнюю школьницу на крышу девятиэтажного дома, расположенного в центре Мурманска.

Сотрудники следственных органов не исключают, что случившееся могло быть самоубийством.

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