Пассажира московского метро ударили скальпелем в голову

Пассажиры столичной подземки сегодня стали свидетелями потасовки, в результате которой одному из участников конфликта потребовалась медицинская помощь. Мужчину ударили скальпелем.

По словам очевидцев, ссора разгорелась между уроженцем Таджикистана и 28-летним жителем Подмосковья. Причины возникшего конфликта пока неизвестны, однако сообщается, что в ходе возникшей драки уроженец Таджикистана пострадал от скальпеля. По словам врачей, к серьезным повреждениям это не привело и после оказания необходимой помощи он был отпущен домой.

Нападавший попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан сотрудниками полиции.

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