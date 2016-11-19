В Ульяновске пьяный полицейский врезался в трамвай

В Ульяновске произошел инцидент, который только по счастливой случайности обошелся без человеческих жертв. Автомобиль ВАЗ-2114 врезался в трамвай, протаранив перед этим Toyota RAV4 - и это рядом с остановкой общественного транспорта, на которой в момент аварии находились люди.

К счастью, в результате никто серьезно не пострадал. Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС обнаружили, что за рулем отечественного автомобиля находился их коллега. По предварительной версии, сержант полиции не справился с управлением, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения. Точное количество употребленного им спиртного станет известно после проведения экспертизы. Life сообщает, что полицейский уже получал взыскания ранее и в настоящий момент решается вопрос о его увольнении.

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