В Иванове в здании колледжа обнаружен труп студентки

В минувшую пятницу, 18 ноября, в одном из колледжей на территории города Иваново было обнаружено тело 19-летней студентки.

Об этом сегодня сообщили в Следственном комитете Российской Федерации, отметив, что по факту смерти студентки колледжа сейчас проводится проверка. Как уточняет karelinform.ru, специалисты приступили к проверке ситуации с обнаружением тела девушки.

В ходе судебно-медицинского исследования будет определена причина гибели учащейся. Сейчас нет никаких подробностей происшествия, не уточняется, была ли смерть насильственной или естественной.



