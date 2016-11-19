Керченскую паромную переправу вновь закрыли

Утром в субботу, 19 ноября, Керченская паромная переправа вновь была закрыта.

На этот раз работа переправы временно приостановлена из-за ухудшения погодных условий - на воду опустился плотный туман. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в МЧС советуют водителям подождать улучшения погоды.

Предполагается, что в ближайшие часы на Керченской паромной переправе ожидается сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. В настоящий момент не уточняется, когда именно транспортная артерия заработает вновь.