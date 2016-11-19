Грузовик протаранил сразу шесть автомобилей на юге Москвы

Грузовой автомобиль протаранил сразу шесть машин на Варшавском шоссе в Москве.

После столкновения водитель грузовика решил скрыться с места ДТП, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщает в субботу РИА "Новости", ссылаясь на представителя столичного управления ГИБДД, за рулем большегруза сидел гражданин 1982 года рождения, который допустил столкновение с шестью автомобилями на пересечении шоссе с Сумской улицей.

Согласно последней информации, в ходе аварии пострадали двое, данных об их состоянии пока не поступало.