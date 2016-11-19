На стройплощадке под Тюменью произошел пожар, семеро погибших

На стройплощадке птицефабрики в Тюменской области вспыхнул сильный пожар.

Огонь охватил вагон-бытовку, в котором находились граждане Таджикистана. Из них, согласно последним данным, семеро погибли. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на данные экстренных служб региона, после трагедии в больницы были экстренно доставлены еще трое рабочих.

Отмечается, что специалистам удалось ликвидировать пожар в ночь на субботу, 19 ноября, около 0,04 по московскому времени. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.