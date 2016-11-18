СМИ: для допроса игрока “Ростова” прибыли 50 силовиков

Представители казанского футбольного клуба “Рубин” накануне матча с “Ростовом” подали заявление в Следственный Комитет России с просьбой выяснить подробности перехода футболиста Сердара Азмуна в ростовский клуб.

Газета “Спорт-Экспресс” процитировала слова юриста “Ростова” Михаила Прокопца, который пояснил, что поводом для проверки стал якобы поддельный трудовой договор, в котором прописана сумма компенсации за переход игрока из казанского клуба в ростовский. При этом юрист подчеркнул, что допрос в отеле является попыткой оказать давление на “Ростов” накануне матча.

При этом представитель СКР опроверг информацию о присутствии в отеле силовиков - по его словам, там находились только полицейские. Он также добавил, что вопрос о проверке трудового договора не рассматривался.

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