Молодой отец в Петербурге остановил нарушительницу ПДД с помощью коляски с ребенком

В сети активно обсуждается поступок жителя Санкт-Петербурга, который остановил ехавшую на автомобиле по тротуару женщину с помощью коляски с ребенком. Не все пользователи сочли, что риск того стоил.

Life сообщает, что инцидент произошел, когда молодой человек гулял со своим спящим в коляске малышом. Навстречу ему по тротуару ехал автомобиль, распугивая прохожих. Однако петербуржец уходить в сторону не спешил, что взбесило находившуюся за рулем автоледи. Как рассказал сам молодой отец в сообщении в соцсети, женщина выскочила из автомобиля и в грубой форме стала требовать, чтобы он дал ей проехать.О нарушении ПДД молодой человек сообщил в автоинспекцию с помощью мобильного приложения.

Однако не все пользователи сети поддержали молодого человека. Некоторые сочли, что он подверг себя и ребенка неоправданному риску.









Фото: vk.com

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