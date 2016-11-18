Грузовик сбил людей на пешеходном переходе в Ленобласти

Рано утром в пятницу, 18 ноября, на Колтушском шоссе во Всеволжском районе Ленинградской области произошла авария.

Грузовик на большой скорости сбил на пешеходном переходе сразу двух человек. Как сообщает сегодня портал Life, ссылаясь на свидетеля ДТП, пешеходный переход расположен рядом с автобусной остановкой. Мужчина и женщина вышли из транспорта и хотели пересечь проезжую часть, однако были сбиты.

Оба человека были экстренно доставлены в больницу с травмами средней степени тяжести. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.