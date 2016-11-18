Жителя Санкт-Петербурга расстреляли из-за места на парковке

Инцидент произошел около одного из домов в Санкт-Петербурге. Двое мужчин не поделили парковочное место. Между ними вспыхнул конфликт, который закончился довольно плачевно.

Один из водителей в возрасте 54 лет начал палить по своему оппоненту из пневматического пистолета. А затем сбежал с места происшествия. Однако ему не удалось долго скрываться. Полиция задержала стрелявшего, сообщает life.ru.

Жертву происшествия доставили в больницу. Врачи осмотрели 38-летнего мужчину и обнаружили, что ему было нанесено три ранения. К счастью, они оказались непроникающими. В противном случае мужчина мог серьезно пострадать, так как стрелявший попал в грудь и в спину.