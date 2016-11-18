В Москве убили, а затем изнасиловали автоледи

Сегодня появились подробности чудовищного убийства автоледи в Москве 15 ноября.

Напомним, труп женщины с гематомами и кровоподтеками на теле и лице был обнаружен в салоне ее автомобиля Toyota RAV 4. Машину остановили полицейские, которым показалось, что транспортное средство двигается странно. Мужчину-насильника задержали и выяснили, что тот убил женщину множественными ударами по голове у станции метро "Домодедовская", передает телеканал РЕН ТВ.

Владелица автомобиля потеряла сознание, после чего преступник затащил ее в салон и изнасиловал. К тому моменту она уже была мертва.