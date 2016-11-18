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В Москве эвакуировали очередной детский сад

18 ноября 2016, 10:32 [ «АН-онлайн» ]

В Москве эвакуировали очередной детский сад
фото: globallookpress.com

В детском саду на юго-западе Москвы произошло короткое замыкание, вследствие чего в настоящий момент проводится эвакуация.

Детей и сотрудников учреждения экстренно вывели на улицу, помещение проветривают. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы московского МЧС, в результате замыкания электропроводов в электрощите в детсаду на улице Шверника никто не пострадал.

Сейчас воспитатели проверяют детей по спискам и ожидают, когда малышей можно будет вновь впустить в здание. В настоящий момент все они находятся на детской площадке.

 

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