В Санкт-Петербурге экстренно закрыли станцию метро

В центре Санкт-Петербурга из-за бесхозного предмета экстренно закрыли станцию метро "Гостиный двор".

Согласно последней информации, данная мера была принята из-за подозрительного предмета на платформе. В пресс-службе петербургского метрополитена уточнили, что в 9.30 по московскому времени станция "Гостиный двор", а также переход на "Невский проспект" закрыли в связи с обнаружением бесхозной сумки.

Как уточняет ТАСС, поезда идут мимо вышеуказанной станции без остановки. В настоящий момент в подземке ждут прибытия кинологов.