Житель США расстрелял своего родственника, который насиловал его дочь. А по пути к дому педофила в ярости выпустил очередь по одному из магазинов, едва не убив еще одного человека.

Дед девочки уже отбыл тюремный срок в полтора года за изнасилование внучки. Однако лишь спустя более десяти лет жертва педофила поделилась своими переживаниями с отцом. Она рассказала, что чувствовала, когда ее около четырех лет насиловал дед. Кошмар начался, когда малышке было всего четыре года, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Рассказ дочери так тронул отца, что тот, не раздумывая, застрелил родственника. Суд приговорил мужчину к сорока годам тюрьмы. Еще двадцать лет он добавил за расстрел магазина.