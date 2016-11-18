На Урале воспитательница вывела малыша на прогулку босиком в мороз

Тревогу забила мама одного из воспитанников детского сада на Урале. Ей сообщили, что ее 2-летнему малышу не здоровится. Когда родительница пришла в сад, то была в шоке. Она обнаружила, что носки мальчика буквально заледенели, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Предполагается, что воспитательница вывела ребенка на прогулку в одних колготках и носках. При этом на улице был 12-градусный мороз. Сейчас проходит прокурорская проверка. Сама же воспитательница уволилась. Также сообщается, что перед этим она ежедневно звонила матери ребенка и приносила свои извинения.