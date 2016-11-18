Юная жительница Новосибирска выбросилась из окна восьмого этажа

Юная жительница Новосибирска шагнула из окна восьмого этажа в Кировском районе города.

Трагедия произошла накануне около 21.00, когда тело 22-летней девушки с травмами нашли рядом с домом. Как сообщает "НГС.НОВОСТИ", ссылаясь на данные пресс-службы следственного управления СКР по НСО, местная жительница покончила жизнь самоубийством.

Следователи уже провели опросы соседей и свидетелей случившегося, а также тщательно осмотрели место происшествия. Есть данные о том, что предварительно девушка выбросила из окна кота.