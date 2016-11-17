Челябинские чиновники купили сироте непригодный для жилья дом

В Челябинской области нескольких чиновников заподозрили в превышении должностных полномочий, когда в муниципальную собственность был приобретен непригодный для жилья дом.

Жилье предназначалось для девушки-сироты, однако жить в нем оказалось невозможно: здание не было оборудовано ни водопроводом, ни канализацией, не имело дверей между комнатами, к тому же, как выяснилось, было построено из железнодорожных шпал. Районному бюджету строение обошлось почти в 900 тысяч рублей.

В отношении сотрудников администрации Кунашакского района Челябинской области возбуждено уголовное дело. СКР сообщает, что в настоящее время устанавливаются все причастные к совершению преступления.

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