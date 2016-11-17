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Челябинские чиновники купили сироте непригодный для жилья дом
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В Удмуртии школьник выстрелил из пневматики в глаз ученицы
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Российский МИД ответил на обвинения о влиянии России на выборы в США
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Лукашенко назвал ошибку СССР
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Путин и Трамп совпали в оценке отношений России и США
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Российское правительство резко осудило отношение Госдепа США к телеканалу RT
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На Урале проверят сообщения о том, что в детском саду ребенка вывели на улицу босым
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Праздник на ковре
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Путин и Трамп разговаривали о возможности встречи
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Названа дата встречи Путина и Лукашенко
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Россиянам сократили прожиточный минимум в III квартале
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Германия вернет в Афганистан 12 тысяч беженцев
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На севере Москвы мужчина после поцелуя проломил женщине череп
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Двое московских подростков скончались после нарковечеринки
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Взрыв прогремел на детской площадке в Санкт-Петербурге
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В Москве горит детский сад, проходит эвакуация
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СМИ: Россия в 2016 году заработала на нефтяных ценах 400 млрд рублей
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В Нижнем Новгороде ликвидирован боевик ИГ
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Омскому школьнику на уроке труда пробили голову молотком
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Жительница Волгограда скончалась в ходе пластической операции
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Грузовик и БТР попали в аварию на МКАД
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Теннисист Евгений Кафельников госпитализирован
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В Ульяновске мужчина открыл стрельбу в одном из домов, погибли две женщины
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Ледниковый период
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Почему фанаты "Динамо" наехали на Знарка?
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Житель Удмуртии сгорел в собственном автомобиле
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Борьба за градусы