На Урале проверят сообщения о том, что в детском саду ребенка вывели на улицу босым
17 ноября 2016, 16:17 [ «АН-онлайн» ]
Воспитательницу одного из детских садов города Реж Свердловской области заподозрили в том, что она вывела ребенка на прогулку без обуви. Сообщения об этом, появившиеся в местных СМИ, предстоит проверить прокуратуре.
По данным СМИ, сотрудница детского сада вывела на улицу двухлетнего воспитанника без обуви - на ногах малыша были только колготки и носки. Прогулка продолжалась десять минут, при этом погода давно уже стояла совсем не летняя - в день, когда произошел инцидент, термометры показывали -12 градусов.
Действительно ли случай имел место и что побудило воспитательницу так поступить, предстоит выяснить прокуратуре. Проверка займет порядка тридцати дней.
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