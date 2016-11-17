На севере Москвы мужчина после поцелуя проломил женщине череп

В четверг, 17 ноября, стало известно, что у одного из подъездов дома на севере Москвы произошла чудовищная трагедия.

Мужчина и женщина сначала целовались и вели себя как настоящие влюбленные. Через некоторое время кавалер словно сошел с ума и начал крайне жестоко избивать свою партнершу, передает телеканал РЕН ТВ. Впоследствии пострадавшая была доставлена в больницу имени Боткина в столице.

Врачи диагностировали у женщины перелом черепа и множественные тяжелые травмы головы, вследствие чего обратились в полицию. Предполагается, что пострадавшая была пьяна.