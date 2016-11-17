Двое московских подростков скончались после нарковечеринки

В Москве после вечеринки с наркотиками скончались два подростка, а еще несколько несовершеннолетних попали в больницу в шоковом состоянии.

Трагедия произошла в квартире на улице Рассказовской. На официальном сайте столичного ГСУ СКР, уточняется, что в больнице умер подросток 2000 года рождения, который проживал в квартире, а также его подруга 1999 года рождения. Следов насильственной смерти на телах не нашли.

Согласно предварительным данным, компания устроила вечеринку с алкоголем и психотропными веществами. Пострадавшим, после того, как они придут в себя, придется ответить на целый ряд вопросов. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".