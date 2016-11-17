В Нижнем Новгороде ликвидирован боевик ИГ

В Нижнем Новгороде ликвидировали боевика террористической организации "Исламское государство", запрещенной в Российской Федерации, который занимался подготовкой теракта на территории города.

Уточняется, что двое боевиков были уничтожены в ходе задержания 23 октября, передает ТАСС, ссылаясь на данные управления ФСБ по региону. Однако позже выяснилось, что в подготовке теракта в Нижнем Новгороде участвовал третий боевик. В рамках спецоперации, проведенной 14 ноября, мужчина был найден и оказал вооруженное сопротивление. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось ликвидировать его ответным огнем.

На месте случившегося нашли автомат АК-47, гранату, а также пять тротиловых шашек.