Омскому школьнику на уроке труда пробили голову молотком

В гимназии номер 146 в Омске произошло страшное происшествие - 13-летний ученик получил открытую черепно-мозговую травму на уроке труда.

Согласно последним данным, мальчика ударили по голове молотком и пробили черепную коробку. Как сообщает "Российская газета", семиклассники мастерили скворечники во время урока труда. Учитель в какой-то момент на минуту отвернулся, и тогда один из ребят бросил в своего одноклассника молоток, который угодил ребенку прямо в лоб.

В городской больнице заявили, что у пострадавшего пробита лобная кость. В школе проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.