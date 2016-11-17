Жительница Волгограда скончалась в ходе пластической операции
17 ноября 2016, 11:11 [ «АН-онлайн» ]
В случившемся в настоящий момент разбираются следователи. Уже изъята вся необходимая документация, а также образцы введенного препарата.
17 ноября 2016, 11:11 [ «АН-онлайн» ]
В случившемся в настоящий момент разбираются следователи. Уже изъята вся необходимая документация, а также образцы введенного препарата.
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