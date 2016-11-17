Грузовик и БТР попали в аварию на МКАД

Утром в четверг, 17 ноября, грузовой автомобиль и бронетранспортер столкнулись на юго-восточной части МКАД.

Согласно информации правоохранительных органов столицы, авария случилась на 31-м километре автодороги. Как сообщает ТАСС, БТР, попавший в ДТП, принадлежит Росгвардии. К настоящему моменту не поступало никаких сведений о пострадавших или погибших.

Из-за столкновения грузовика и бронетранспортера на МКАД возникла довольно большая пробка. Водителям советуют выбирать пути объезда и избегать кольцо.